Il finale di The Walking Dead 10 su Sky tra morti eccellenti e il ritorno di Maggie: anticipazioni 5 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Finalmente l’episodio numero 16 di The Walking Dead 10 è andato in onda. Qualche ora fa lo ha fatto negli Usa lasciando senza fiato il pubblico americano e questa sera lo farà anche in Italia, su Sky, chiudendo un’ottima annata. La serie è completamente rinata dopo un paio di stagioni da dimenticare ma ormai il danno è fatto. Il pubblico si è allontanato e difficilmente tornerà sui suoi passi e così la rete ha già annunciato che l’undicesima stagione sarà l’ultima. In attesa di capire come e quando vedremo gli ultimi episodi della serie, l’appuntamento questa sera è con l’episodio numero 16, il gran finale della decima stagione, quello in cui si chiuderà il capitolo Sussurratori e si aprirà quello ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Finalmente l’episodio numero 16 di The10 è andato in onda. Qualche ora fa lo ha fatto negli Usa lasciando senza fiato il pubblico americano e questa sera lo farà anche in Italia, su Sky, chiudendo un’ottima annata. La serie è completamente rinata dopo un paio di stagioni da dimenticare ma ormai il danno è fatto. Il pubblico si è allontanato e difficilmente tornerà sui suoi passi e così la rete ha già annunciato che l’undicesima stagione sarà l’ultima. In attesa di capire come e quando vedremo gli ultimi episodi della serie, l’appuntamento questa sera è con l’episodio numero 16, il grandella decima stagione, quello in cui si chiuderà il capitolo Sussurratori e si aprirà quello ...

giroditalia : ?? From Alcamo to Agrigento, 149 km with a thrilling finale for the 2nd stage of Giro 2020 ?? Da Alcamo ad Agrigento… - giroditalia : 149 km in October along the Sicilian west coast for a breathtaking finale. Enjoy the highlights of Stage 2! 149 ch… - masechi : ???? The Donald in quattro minuti. Niente è più avvincente di questo finale di partita. - guiganafe : QUE SEMI FINALE FOI ESSA DE THE BOYS??????? - crch76 : RT @giroditalia: 149 km in October along the Sicilian west coast for a breathtaking finale. Enjoy the highlights of Stage 2! 149 chilometr… -

Ultime Notizie dalla rete : finale The The 100, ecco le morti illustri della puntata finale The Last War Everyeye Serie TV Scurto: "Bisognava essere più furbi nel finale"

Il finale? Dovevamo essere più furbi, abbiamo battuto una punizione vicino alla bandierina con gli avversari a due metri. Bastava chiedere di far rispettare la distanza: non avremmo perso palla ...

Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 5 ottobre

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, oggi, lunedì 5 ottobre, si disputeranno gli ultimi otto incontri degli ottavi di finale dei tabelloni principali di singolare maschile e ...

Il finale? Dovevamo essere più furbi, abbiamo battuto una punizione vicino alla bandierina con gli avversari a due metri. Bastava chiedere di far rispettare la distanza: non avremmo perso palla ...A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, oggi, lunedì 5 ottobre, si disputeranno gli ultimi otto incontri degli ottavi di finale dei tabelloni principali di singolare maschile e ...