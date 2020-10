Il finale di Petra in trasferta a Roma con la sorella e l’ex marito: anticipazioni 5 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il finale di Petra è arrivato e bussa alle nostre porte con insistenza quasi come il silenzio in cui la Indelicato amava vivere e che, forse, da adesso, le andrà un po’ più stretto. Le quattro storie, o puntate, che componevano la prima stagione della serie si concluderà proprio questa sera con l’ultimo appuntamento con l’ispettore Petra Delicato (Paola Cortellesi) su Sky Cinema e Sky Atlantic a partire dalle 21.15 circa. Dopo il dolore che ha sconvolto Antonio e la paura che ha soffiato pesantemente sul collo della nostra protagonista, è arrivato il momento dell’ultima storia che porterà la coppia lontano da Genova, precisamente a Roma, per fare i conti non solo con un nuovo e intricato caso ma anche con il passato di Petra e la sua ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildiè arrivato e bussa alle nostre porte con insistenza quasi come il silenzio in cui la Indelicato amava vivere e che, forse, da adesso, le andrà un po’ più stretto. Le quattro storie, o puntate, che componevano la prima stagione della serie si concluderà proprio questa sera con l’ultimo appuntamento con l’ispettoreDelicato (Paola Cortellesi) su Sky Cinema e Sky Atlantic a partire dalle 21.15 circa. Dopo il dolore che ha sconvolto Antonio e la paura che ha soffiato pesantemente sul collo della nostra protagonista, è arrivato il momento dell’ultima storia che porterà la coppia lontano da Genova, precisamente a, per fare i conti non solo con un nuovo e intricato caso ma anche con il passato die la sua ...

