Il criminologo Meluzzi e il caso di Lecce: "Dove si cela la malvagità" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Secondo il criminologo e psichiatra Alessandro Meluzzi, Antonio De Marco è una persona perfettamente capace di intendere e di volere. Per il professore "dichiarare l'infermità mentale sarebbe un gravissimo errore" "Li ho uccisi perché erano troppo felici e mi è montata la rabbia". Ė questa la frase choc resa agli inquirenti da Antonio De Marco, l'assassino dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. De Marco, 21enne, originario di Casarano, studente modello in Scienze Infermieristiche, ha avuto la capacità di infliggere alla coppia 60 coltellate in 10 minuti nella loro abitazione di Lecce lo scorso 21 settembre. Un piano premeditato, studiato nei dettagli e appuntato in cinque foglietti. Un omicidio atroce che ha sconvolto il Salento ma anche l'Italia ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Secondo ile psichiatra Alessandro, Antonio De Marco è una persona perfettamente capace di intendere e di volere. Per il professore "dichiarare l'infermità mentale sarebbe un gravissimo errore" "Li ho uccisi perché erano troppo felici e mi è montata la rabbia". Ė questa la frase choc resa agli inquirenti da Antonio De Marco, l'assassino dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. De Marco, 21enne, originario di Casarano, studente modello in Scienze Infermieristiche, ha avuto la capacità di infliggere alla coppia 60 coltellate in 10 minuti nella loro abitazione dilo scorso 21 settembre. Un piano premeditato, studiato nei dettagli e appuntato in cinque foglietti. Un omicidio atroce che ha sconvolto il Salento ma anche l'Italia ...

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: 'Devo seguire l'uomo col cappuccio'. E vola dal balcone di casa. Si suicida così un ragazzino di 11 anni forse per un… - Amerigo_Rogas : RT @GiancarloDeRisi: 'Devo seguire l'uomo col cappuccio'. E vola dal balcone di casa. Si suicida così un ragazzino di 11 anni forse per un… - tigrelt : RT @GiancarloDeRisi: 'Devo seguire l'uomo col cappuccio'. E vola dal balcone di casa. Si suicida così un ragazzino di 11 anni forse per un… - smf_dc : RT @GiancarloDeRisi: 'Devo seguire l'uomo col cappuccio'. E vola dal balcone di casa. Si suicida così un ragazzino di 11 anni forse per un… - ACasperia : RT @GiancarloDeRisi: 'Devo seguire l'uomo col cappuccio'. E vola dal balcone di casa. Si suicida così un ragazzino di 11 anni forse per un… -

Ultime Notizie dalla rete : criminologo Meluzzi SI SUICIDA A 11 ANNI PER UN GIOCO SOCIAL ? Prof. Meluzzi: "Distanziamento, digitalizzazione, smart working: così i giovani non distinguono più reale e virtuale" Radio Radio Ucciso sull’argine, torna l’ipotesi rapina

Si cercano testimoni che possano fornire informazioni su persone o movimenti sul luogo del crimine. Tutte le piste aperte ...

Ucciso sull’argine, l’indagine riparte da capo

Torna in auge la prima ipotesi: la rapina. Si cercano testimoni che possano fornire informazioni sul luogo del delitto. Tante piste aperte ...

Si cercano testimoni che possano fornire informazioni su persone o movimenti sul luogo del crimine. Tutte le piste aperte ...Torna in auge la prima ipotesi: la rapina. Si cercano testimoni che possano fornire informazioni sul luogo del delitto. Tante piste aperte ...