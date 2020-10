“Il Covid si batte con i partenariati”: voci dal Festival dello sviluppo sostenibile (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Riprogrammare alla luce delle esigenze evidenziate dalla pandemia, tenendo più che mai ferma la centralità di partenariati e organizzazioni internazionali: questo l’impegno, guardando agli Obiettivi dell’Agenda 2030, sottolineato da Luca Maestripieri, direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). L’occasione è un’intervista con l’agenzia Dire, oggi, a margine di un appuntamento del Festival per lo sviluppo sostenibile. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Riprogrammare alla luce delle esigenze evidenziate dalla pandemia, tenendo più che mai ferma la centralità di partenariati e organizzazioni internazionali: questo l’impegno, guardando agli Obiettivi dell’Agenda 2030, sottolineato da Luca Maestripieri, direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). L’occasione è un’intervista con l’agenzia Dire, oggi, a margine di un appuntamento del Festival per lo sviluppo sostenibile.

