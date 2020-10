Il Covid ferma la Fiera di Santa Caterina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia del Covid 19, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha emesso un’ordinanza nella quale ordina l’annullamento, per l’anno 2020, della tradizionale Fiera di Santa Caterina che si sarebbe dovuta tenere da sabato 21 a mercoledì 25 novembre. “Il provvedimento – ha dichiarato il Sindaco Fontanini – si è reso necessario non solo alla luce della densità in uno spazio ristretto di bancarelle e di clienti che renderebbe impossibile garantire il rispetto del distanziamento sociale al quale dobbiamo ancora attenerci ma anche del fatto che gli espositori sarebbero giunti da aree del Paese nelle quali nelle ultime settimane si è assistito a un incremento del numero dei contagi. La decisione non è stata ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia del19, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha emesso un’ordinanza nella quale ordina l’annullamento, per l’anno 2020, della tradizionalediche si sarebbe dovuta tenere da sabato 21 a mercoledì 25 novembre. “Il provvedimento – ha dichiarato il Sindaco Fontanini – si è reso necessario non solo alla luce della densità in uno spazio ristretto di bancarelle e di clienti che renderebbe impossibile garantire il rispetto del distanziamento sociale al quale dobbiamo ancora attenerci ma anche del fatto che gli espositori sarebbero giunti da aree del Paese nelle quali nelle ultime settimane si è assistito a un incremento del numero dei contagi. La decisione non è stata ...

Coronavirus, impennata di ricoveri nelle Marche

Non arrivano buone notizie dai dati emessi dal Gores sulla situazione del Coronavirus nella nostra regione ... fa parte dell’Ao Ospedali Riuniti di Ancona), 4 a Marche Nord, 13 a Fermo. I positivi in ...

