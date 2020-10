Il Coronavirus e la “bufala demente” dei nuovi positivi: “Vengono sommati anche guariti e morti per ingigantire il totale” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Urge smontare una sciocchezza che circola in rete, secondo la quale nel numero dei nuovi contagi verrebbero sommati anche i guariti e i deceduti, allo scopo di ingigantire il totale (per incutere terrore, imporre lo stato di emergenza ecc.).E’ incredibile la velocità con cui si diffondono le fake news. L’equivoco è noto, è nato già a febbraio, e periodicamente ci si deve tornare perché qualcuno si confonde. Ma da qualche giorno ci si sta costruendo sopra una bufala demente, che rimbalza nella rete, ed è arrivata prepotente anche nei commenti a questi post. Chiariamo una volta per tutte“: a smontare la bufala dei nuovi positivi è Paolo Spada, chirurgo di Humanitas, che ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Urge smontare una sciocchezza che circola in rete, secondo la quale nel numero deicontagi verrebberoe i deceduti, allo scopo diil totale (per incutere terrore, imporre lo stato di emergenza ecc.).E’ incredibile la velocità con cui si diffondono le fake news. L’equivoco è noto, è nato già a febbraio, e periodicamente ci si deve tornare perché qualcuno si confonde. Ma da qualche giorno ci si sta costruendo sopra una bufala demente, che rimbalza nella rete, ed è arrivata prepotentenei commenti a questi post. Chiariamo una volta per tutte“: a smontare la bufala deiè Paolo Spada, chirurgo di Humanitas, che ha ...

