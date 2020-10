Il consigliere comunale di Roma positivo al Coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sedute online fino a novembre e test del tampone per tutti i contatti di Francesco Figliomeni, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Roma risultato positivo al Coronavirus: «Tutti coloro che il 28 settembre hanno avuto un contatto stretto con il consigliere si metteranno in contatto con il proprio medico curante per gli eventuali approfondimenti», è stata la decisione presa nella conferenza dei capigruppo convocata d’urgenza ieri sera alle 21. Scrive il Messaggero: Francesco Figliomeni, esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Aula, ha annunciato ieri di essere positivo. Come ha raccontato, è stato contagiato dal figlio. Figliomeni, che ha detto di essere asintomatico, ha partecipato alla ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sedute online fino a novembre e test del tampone per tutti i contatti di Francesco Figliomeni, ildi Fratelli d’Italia arisultatoal: «Tutti coloro che il 28 settembre hanno avuto un contatto stretto con ilsi metteranno in contatto con il proprio medico curante per gli eventuali approfondimenti», è stata la decisione presa nella conferenza dei capigruppo convocata d’urgenza ieri sera alle 21. Scrive il Messaggero: Francesco Figliomeni, esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Aula, ha annunciato ieri di essere. Come ha raccontato, è stato contagiato dal figlio. Figliomeni, che ha detto di essere asintomatico, ha partecipato alla ...

