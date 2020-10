Il caso della leghista che parlava del “coraggio della mafia”, Candiani: “Si dimetta dal Carroccio”. Lei: “Giusto così, vado via” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo 24 ore di silenzio, qualcuno ai piani alti della Lega ha interrotto l’imbarazzante mutismo sul caso di Angela Maraventano. L’ex senatrice della Lega, storica leader del Carroccio a Lampedusa, domenica si era espressa in questo modo: “La mafia non ha più la sensibilità e il coraggio che aveva prima”. “Ambiguità in politica sul tema mafia sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee dalla Lega di Angela Maraventano”, dice Stefano Candiani, l’uomo mandato da Salvini a governare il partito in Sicilia. “Dal palco di Catania – continua il senatore ed ex sottosegretario del governo Conte 1 – abbiamo ascoltato delle affermazioni che contengono dei profili di ambiguità che non sono in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo 24 ore di silenzio, qualcuno ai piani altiLega ha interrotto l’imbarazzante mutismo suldi Angela Maraventano. L’ex senatriceLega, storica leader del Carroccio a Lampedusa, domenica si era espressa in questo modo: “La mafia non ha più la sensibilità e il coraggio che aveva prima”. “Ambiguità in politica sul tema mafia sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee dalla Lega di Angela Maraventano”, dice Stefano, l’uomo mandato da Salvini a governare il partito in Sicilia. “Dal palco di Catania – continua il senatore ed ex sottosegretario del governo Conte 1 – abbiamo ascoltato delle affermazioni che contengono dei profili di ambiguità che non sono in ...

Sono 185 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Toscana, il 66% è asintomatico. Oggi si registrano anche due nuovi decessi.

Alunno delle medie positivo al coronavirus

TORVISCOSA. Caso Covid nella classe prima della scuola media IV Novembre, a Torviscosa. A casa in quarantena anche la classe terza, frequentata dal fratello del ragazzino contagiato, in attesa delle d ...

