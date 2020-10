Il campionato di Serie A è già a rischio… (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dall’epilogo di Juve-Napoli possono dipendere le sorti del campionato di Serie A, ancora impreparato di fronte all’emergenza coronavirus. Coronavirus, il campionato di Serie A è già a rischio dopo appena tre giornate. La conclusione del caso Juve-Napoli avrà delle ripercussioni sul proseguimento della Serie A. Se avrà ragione il club azzurro, se quindi l’intervento dell’Asl sarà considerato legittimo, allora il campionato rischia di non andare avanti. O meglio, il campionato di calcio rischia di non andare avanti a causa dei rinvii e dei veti incrociati. Coronavirus, il campionato di Serie A è già a rischio… Mettendo insieme i pezzi e provando a ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dall’epilogo di Juve-Napoli possono dipendere le sorti deldiA, ancora impreparato di fronte all’emergenza coronavirus. Coronavirus, ildiA è già a rischio dopo appena tre giornate. La conclusione del caso Juve-Napoli avrà delle ripercussioni sul proseguimento dellaA. Se avrà ragione il club azzurro, se quindi l’intervento dell’Asl sarà considerato legittimo, allora ilrischia di non andare avanti. O meglio, ildi calcio rischia di non andare avanti a causa dei rinvii e dei veti incrociati. Coronavirus, ildiA è già a rischio… Mettendo insieme i pezzi e provando a ...

Ultime Notizie dalla rete : campionato Serie Serie A, un campionato dei protocolli e uno che sembra anche bello Il Messaggero CORSERA - De Laurentiis amico di De Luca, ci sono sospetti di contatti. Smentite immediate

E il sospetto di un accordo fra calcio e politica locale deriva proprio da questo, da una decisione sanitaria che in casi di altre partite di serie A, e con altri giocatori positivi al Covid, si sono ...

Juventus-Napoli, il viceministro Sileri: “Sono le Asl a decidere”

Ora dopo il caso Juventus-Napoli il protocollo dovrà essere rivisto venendo così cambiato completamente per dare modo di dare continuità al campionato di Serie A. La pausa Nazionale è stata, infine, ...

