"Ieri sera è morta la passione per il calcio": il pensiero di Nino D'angelo

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Ieri sera è morta la passione per il calcio". Parola di Nino D'Angelo. Il cantante partenopeo, ai microfoni di Adnkronos, commenta così la mancata disputa di Juventus-Napoli: "Prima viene la salute, poi il calcio che non può comandare sempre. E lo dice un tifoso, uno che il calcio lo ama. Il calcio ha troppo potere, è diventato solo un business, mentre è passione, è questa la cosa più bella, di questo sport". L'articolo "Ieri sera è morta la passione per il calcio": il pensiero di Nino D'angelo proviene da Anteprima24.it.

