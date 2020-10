Ibrahimovic che regalo per i suoi 39 anni: ecco la nuova Porsche 911 Targa 4S Heritage (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un compleanno in quarantena. ecco come Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato i suoi 39 anni . Una ricorrenza che l'attaccante rossonero, positivo al Covid-19, ha trascorso in casa come il resto delle ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un compleanno in quarantena.come Zlatanha festeggiato i39. Una ricorrenza che l'attaccante rossonero, positivo al Covid-19, ha trascorso in casa come il resto delle ...

AntoVitiello : #Pioli a Sky: “Spero che l’infortunio di #Rebic non sia di lungo tempo. Tempo di recupero? Non c’è frattura ed è un… - AlessandroBut13 : RT @popolorossoner: Victor Osimhen - 119’ / 0 gol Rafael Leao - 90’ / 2 gol Dopo 20’ della prima giornata avevo letto che Osimhen era più… - infoitscienza : Ibrahimovic che regalo per i suoi 39 anni: ecco la nuova Porsche 911 Targa 4S Heritage - Milanistiblog : RT @popolorossoner: Victor Osimhen - 119’ / 0 gol Rafael Leao - 90’ / 2 gol Dopo 20’ della prima giornata avevo letto che Osimhen era più… - HaidaraLansana : RT @giacomo94_: L’Atalanta ha un positivo e gioca. Il PSG ne aveva 7 ed ha giocato. Il Liverpool andrà a Birmingham senza Salah, Mane e Wij… -