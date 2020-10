I 'Proud Boys' non sono più i razzisti sostenitori di Trump, ma uomini innamorati (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lanciato su Twitter da George Takei, attore di Star Trek e attivista Lgbtqui+, l'hashtag #ProudBoys è stato riconquistato dalla comunità gay che si è riappropriata del termine 'Proud', orgoglioso, ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lanciato su Twitter da George Takei, attore di Star Trek e attivista Lgbtqui+, l'hashtag #è stato riconquistato dalla comunità gay che si è riappropriata del termine '', orgoglioso, ...

I Proud Boys sono un gruppo di estrema destra fondato nel 2016, che si definisce un'organizzazione "sciovinista bianca", ma è considerato dal Southern Poverty Law Center un’associazione che istiga ...

L'hashtag dei suprematisti bianchi #ProudBoys è stato invaso da foto di baci tra coppie gay "Questo hashtag deve parlare di amore, non di odio."

