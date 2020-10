I primi risultati dei ballottaggi alle amministrative (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Bolzano, Merano e Rovereto, dove si è votato solo ieri ci sono già i nuovi sindaci: gli aggiornamenti, man mano che arrivano Leggi su ilpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Bolzano, Merano e Rovereto, dove si è votato solo ieri ci sono già i nuovi sindaci: gli aggiornamenti, man mano che arrivano

Ultime Notizie dalla rete : primi risultati I primi risultati dei ballottaggi alle amministrative Il Post Covid, Ursula Von Der Leyen in autoisolamento ma negativa al primo tampone

Ursula Von Der Leyen si è messa in autoisolamento anche se è risultata negativa al primo tampone. "Sono stata informata che martedi' scorso ho partecipato a un incontro a cui era presente una persona ...

Risultati ballottaggio elezioni comunali: dalle 15 inizia lo spoglio a Chieti

Attesa a Chieti per conoscere il nome del nuovo sindaco. Le operazioni di spoglio inizieranno alle 15, dopo la chiusura dei seggi. Al primo turno delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre nessuno ...

