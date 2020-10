I genitori di Patrick Zaky | “Nostro figlio detenuto da 8 mesi | terrorizzati che possa non finire mai”

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Ottodi dolore e sofferenza senza alcuna indicazione di quandotornerà a casa o di un motivo chiaro per cui ci è stato portato via. Ricordiamo ancora il giorno in cui siamo andati a prenderlo all’aeroporto come se fosse ieri, tutta la confusione, la paura e l’ansia, quei sentimenti non ci hanno mai lasciati”. La famiglia di, lo lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio, rilascia una dichiarazione pubblica: “Nostroda 8, questo è stato il periodo più pesante della nostra vita e chiediamo il suo rilascio immediato!” Nella nuova udienza del processo che si è tenuta il 26 settembre in Egitto, alla ...