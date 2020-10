I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 5 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi di contagio da coronavirus e 16 decessi, per un totale di 327.586 casi e 36.002 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.810 (220 in più Leggi su ilpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi di contagio dae 16 decessi, per un totale di 327.586 casi e 36.002 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.810 (220 in più

Incrociando i dati sull’andamento del rumore sismico forniti dalle stazioni sismiche con quelli estratti dalle banche dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativamente alla densità ...

Protocollo cambiato (a Potenza) e il dirigente asso nella manica

Dovrà aprire un fascicolo e investigare sul mancato isolamento fiduciario deciso dal Napoli ... parla troppo di calcio e poco di scuola»: che c'entra?), poi tentato di dare una spallata alla Lega di ...

