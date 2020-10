I cittadini bocciano il trasporto pubblico | lontani dagli obiettivi di sostenibilità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Non pienamente soddisfatti dei servizi pubblici della propria città, con un livello di soddisfazione che diminuisce dal Nord al Sud del Paese. Più apprezzato il servizio idrico, a seguire quello di raccolta dei rifiuti, in basso alla classifica illocale. Ma come è messa l'Italia rispetto al raggiungimento deglidi sviluppo sostenibile? Secondo i, non proprio bene: circa la metà ha scarsa fiducia nelle possibilità di migliorare e rendere sostenibili tali settori, come indicatodell'Agenda 2030. È quanto emerge dalla Consultazione civica sui servizi pubblici locali e glidi Sviluppo Sostenibile realizzata da Cittadinanzattiva nell'ambito ...