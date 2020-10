I centri per l’impiego dopo vent’anni di incurie (Di lunedì 5 ottobre 2020) La riforma che in Italia ha introdotto il Reddito di cittadinanza, una misura di civiltà voluta dal MoVimento 5 Stelle, ha l’obiettivo di rivoluzionare anche i centri per l’impiego, gli ex uffici pubblici di collocamento, creati nel 1997, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per quasi 20 anni sono stati oggetto di riforme che, però, non hanno centrato l’obiettivo: aiutare le persone a trovare un’occupazione. Ci hanno provato tutti i governi, dal 1997 in poi, ma senza successo: demandando prima le competenze in materia di gestione dei centri per l’Impiego alle Regioni, poi aprendo alla concorrenza con le Agenzie interinali, in ultimo creando un nuovo ente: l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Ma nessuno ha investito né su infrastrutture ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 5 ottobre 2020) La riforma che in Italia ha introdotto il Reddito di cittadinanza, una misura di civiltà voluta dal MoVimento 5 Stelle, ha l’obiettivo di rivoluzionare anche iper l’impiego, gli ex uffici pubblici di collocamento, creati nel 1997, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per quasi 20 anni sono stati oggetto di riforme che, però, non hanno centrato l’obiettivo: aiutare le persone a trovare un’occupazione. Ci hanno provato tutti i governi, dal 1997 in poi, ma senza successo: demandando prima le competenze in materia di gestione deiper l’Impiego alle Regioni, poi aprendo alla concorrenza con le Agenzie interinali, in ultimo creando un nuovo ente: l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Ma nessuno ha investito né su infrastrutture ...

Advertising

LFacciato : @Fantaliz837 @giuliaselvaggi2 @PieroSansonetti Esattamente... Come ora! Ti sembra 'umano' trattenerli su navi in me… - mario_bontempo : RT @DebAttanasio: Aggiornamenti sulla linea dati venduta per voce alla coppia di anziani: @VodafoneIT ha riconosciuto che hanno ragione lor… - MakeDavero : RT @DebAttanasio: Aggiornamenti sulla linea dati venduta per voce alla coppia di anziani: @VodafoneIT ha riconosciuto che hanno ragione lor… - Lucademarchi13 : RT @vocedelpatriota: Aborto. Rauti (FdI): bene Regione Piemonte su Ru486. Consultori non diventino centri per aborto facile e pericoloso ht… - Medinews_ : Presidente ATMAR: 'Bisogna prevedere un piano di rilancio per la #reumatologia toscana che sia in grado di assicura… -

Ultime Notizie dalla rete : centri per Amazon cerca personale: candidature aperte per il centro di distribuzione VeronaSera Raid al campo di Albate

Ha continuano a negare di aver preso parte al raid vandalico, con tanto di furto, al centro sportivo “Gigi Meroni”. Ma la Procura tende a non credere a quel suo chiamarsi fuori, e così il pubblico min ...

Terremoto Centro Italia: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), una comunità intercongregazionale di suore francescane “per stare insieme alla gente”

Avviata, a Norcia, una comunità intercongregazionale di Suore francescane. Quattro religiose, di quattro Congregazioni francescane differenti, al servizio pastorale della gente di Norcia e delle sue f ...

Ha continuano a negare di aver preso parte al raid vandalico, con tanto di furto, al centro sportivo “Gigi Meroni”. Ma la Procura tende a non credere a quel suo chiamarsi fuori, e così il pubblico min ...Avviata, a Norcia, una comunità intercongregazionale di Suore francescane. Quattro religiose, di quattro Congregazioni francescane differenti, al servizio pastorale della gente di Norcia e delle sue f ...