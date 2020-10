I cattolici ci ritentano | nasce un nuovo partito E con il “battesimo” del Cardinale

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Iscendono in campo con un ennesimoper tornare protagonisti nella vita politica del nostro Paese. E così, questa volta, ripartono con “Insieme”, un soggetto di ispirazione cristiana, autonomo e non confessionale ma che già ha avuto il ‘battesimo’ dalla Chiesa. E non tanto, perché uno dei promotori deldi centro è Stefano Zamagni, da marzo 2019 nominato da papa Francesco presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Ma perché, proprio durante la Messa, ilGiovanni Battista Re ha lanciato un appello agli attivisti presenti all’assemblea costituente di “Insieme” svoltasi a Roma, rimarcando che “l’Italia ha bisogno di una nuova generazione di ...