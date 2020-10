I ballottaggi per la destra vanno malissimo: su otto capoluoghi ne vincono solo uno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è un buon giorno per la destra italiana, che ai ballottaggi prende solo delusioni: a Lecco vince il centrosinistra con Mauro Gattinoni per 31 voti, a Chieti, roccaforte della destra da 10 anni, ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è un buon giorno per laitaliana, che aiprendedelusioni: a Lecco vince il centrosinistra con Mauro Gattinoni per 31 voti, a Chieti, roccaforte dellada 10 anni, ...

matteosalvinimi : In vari capoluoghi e in decine di città da Nord a Sud, da Bolzano a Reggio Calabria, da Lecco a Matera, passando pe… - lauraboldrini : Vittoria dei progressisti ai #ballottaggi. Lecco, Legnano, Reggio Calabria, Chieti, Cascina e altre città saranno g… - ilfoglio_it : La Lega non sfonda al sud (Falcomatà vince a Reggio Calabria) e intanto perde terreno anche in Lombardia: da Lecco… - ferro_fabiano : RT @lauraboldrini: Vittoria dei progressisti ai #ballottaggi. Lecco, Legnano, Reggio Calabria, Chieti, Cascina e altre città saranno govern… - frabarraco : RT @GioGeneSharp: Ma della nuova scoppola del CDX ai ballottaggi ne vogliamo parlare? Da stasera inizieremo a vedere un aumento di messagg… -