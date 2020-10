I 15 senatori ribelli del M5S che possono far ballare il governo

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo scontro tra i vertici del M5s e Davide Casaleggio diventa sempre più aspro. Dopo il post pubblicato sul Blog delle Stelle con cui il patron della piattaforma apriva Rousseau ad altri movimenti e si diceva “calunniato da chi ha incarichi importanti grazie a me”, il Comitato di Garanzia del Movimento (formato da Vito Crimi, Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi) lo ha messo in mora e diffidato da utilizzare il sito “per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organi” del M5s. “Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 stelle e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle” si legge in un post sulla pagina Facebook del Movimento, “Il post pubblicato in data odierna sul Blog delle Stelle a firma Davide Casaleggio rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa ...