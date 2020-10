Honda CBR650R | aggiornamento per la sportiva a 4 cilindri

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo dicon vista sul 2021 anche per, l'erede della CBR650F, da quando nel 2019 è stata abbandonata l'impostazione naked per avvicinarsi allo stile della Fireblade e ...

Interventi tecnici ed estetici mirati, ma la novità più importante per il modello stradale è l'omologazione Euro 5 ...Honda CBR650R si aggiorna per il 2021. Tempo di restyling, quindi, anche per l'erede della CBR650F, da quando nel 2019 è stata abbandonata l'impostazione naked per avvicinarsi allo stile della Firebla ...