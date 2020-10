“Ho inventato io la storia di Adua e Massimiliano Morra. Lei…”. Il protagonista dell’Aresgate rompe il silenzio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alberto Tarallo ha deciso di rompere il silenzio e per farlo ha scelto di raccontare la sua verità a Massimo Giletti, che lo ha ospitato nella puntata di Non è l’Arena, in onda su La7 domenica 4 ottobre. Tema dell’”Ares Gate“, il caso mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco, ex finta fidanzata di Gabriel Garko, e Massimiliano Morra durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Il re delle fiction, chiamato Lucifero dagli attori ha detto di voler parlare anche per difendere la memoria del suo compagno, Teodosio Losito, morto suicida, la cui scomparsa è stata tirata in ballo tra le accuse di gestire la Ares come una setta. Morra e De Vesco hanno infatti parlato di ”istigazione al suicidio”, ma Tarallo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alberto Tarallo ha deciso dire ile per farlo ha scelto di raccontare la sua verità a Massimo Giletti, che lo ha ospitato nella puntata di Non è l’Arena, in onda su La7 domenica 4 ottobre. Tema dell’”Ares Gate“, il caso mediatico scoppiato dopo le dichiarazioni fatte daDel Vesco, ex finta fidanzata di Gabriel Garko, edurante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Il re delle fiction, chiamato Lucifero dagli attori ha detto di voler parlare anche per difendere la memoria del suo compagno, Teodosio Losito, morto suicida, la cui scomparsa è stata tirata in ballo tra le accuse di gestire la Ares come una setta.e De Vesco hanno infatti parlato di ”istigazione al suicidio”, ma Tarallo ...

zombificazione : RT @zombificazione: Non stavo cercando di essere uno scrittrice fuorilegge. Non ho mai sentito parlare di quel termine; è stato inventato d… - LoPatriz : RT @CMastroff: Con un computer inventato dal famoso francese Piergiorgio Perotto della Olivetti, cercavo notizie sul Francese leonardo da V… - suckmycappella : @AURORASENEFREGA @tiuovolacasa @LewisRealFake no amo ho inventato io di metterla nel nome, ho tutto il diritto di n… - illtrytofixme : RT @Heavenisaplace7: Tarallo: Storia tra Adua e Massimiliano studiata a tavolino, finta, inventata da me, lucherini e sandro mayer Lucheri… - Alexis97De : RT @Heavenisaplace7: Tarallo: Storia tra Adua e Massimiliano studiata a tavolino, finta, inventata da me, lucherini e sandro mayer Lucheri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho inventato Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera