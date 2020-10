GT Italiano Mugello Sprint, Antonelli Motorsport si aggiudica la gara (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercedes AMG GT3 Antonelli Motorsport – Photo Credit: Bonora PH AgencyAntonelli Motorsport vince gara 2 al Mugello del campionato Sprint del GT Italiano. Spinelli e Ferrari, con la loro Mercedes AMG GT3, tagliano il traguardo in prima posizione seguiti dalla Lamborghini dell’Imperiale Racing (Galbiati-Venturini) e dal VSR Team (Kroes-Pulcini). Nel GT4 trionfa la BMW M4 GT4 di Villorba Corse guidata dal duo Guerra-Riccitelli. Vittoria tutta tedesca nella gara 2 del GT Italiano al Mugello Nella classe GT3 Antonelli Motorsport trionfa nella gara Sprint al Mugello. La manche del GT ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercedes AMG GT3– Photo Credit: Bonora PH Agencyvince2 aldel campionatodel GT. Spinelli e Ferrari, con la loro Mercedes AMG GT3, tagliano il traguardo in prima posizione seguiti dalla Lamborghini dell’Imperiale Racing (Galbiati-Venturini) e dal VSR Team (Kroes-Pulcini). Nel GT4 trionfa la BMW M4 GT4 di Villorba Corse guidata dal duo Guerra-Riccitelli. Vittoria tutta tedesca nella2 del GTalNella classe GT3trionfa nellaal. La manche del GT ...

