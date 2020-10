Grazie al MoVimento arrivano i risarcimenti per i risparmiatori traditi dalle banche

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è stato semplice. Del resto lo sapevamo: l’obiettivo di rendere un po’ di giustizia aitruffati,da decenni di gestione scellerata di alcuni istituti di credito, ci avrebbe messo su un percorso accidentato. Resistenze di qua, rallentamenti strumentali di là, le solite pastoie più o meno burocratiche. Noi però sulla questione bancaria non abbiamo mai smesso di tenere alta l’attenzione. E oggi, finalmente, possiamo ritenerci molto soddisfatti per la partenza dei primi bonifici agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati ingannati dai comportamenti garibaldini delle. La macchina si è messa definitivamente in moto e non si dovrà fermare. A disposizione, infatti, ci sono gli 1,5 miliardi cheal...