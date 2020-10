Grassani legale Napoli | “Il 3-0 a tavolino sarebbe un messaggio sbagliato”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La brutta vicenda di questo week-end, legata all’episodio di Juventus-, è destinata ad avere lunghe ripercussioni, con i ricorsi del club partenopeo che non dovrebbero mancare a farsi attendere. Il 3-0 dovrebbe essere ratificato domani pomeriggio dal giudice sportivo, poi ilinizierà l’iter per i ricorsi vari. Ad annunciarlo, ai microfoni di Radio Marte, ildel club campano, l’avvocato Mattia, che afferma come ilsi muoverà in tutti i modi per cancellare la sconfitta a. Queste le sue parole: “Il 3-0 per la Juve? Se il Giudice Sportivo decidesse in questo senso la classifica, lo sport, anzi, il calcio italiano, perderebbe l’occasione per dare unchiaro, ovvero che ...