Grande Fratello Vip, Myriam Catania protesta: "Il Gruppo vede gli altri come Nemici" (VIDEO) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Myriam Catania e Guenda Goria parlano delle dinamiche della casa del Grande Fratello, criticando il Gruppo che sembra voler difendere solamente i propri componenti a discapito degli altri. Leggi su comingsoon (Di lunedì 5 ottobre 2020)e Guenda Goria parlano delle dinamiche della casa del, criticando ilche sembra voler difendere solamente i propri componenti a discapito degli

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - tommypieroppini : RT @FelipeMaryFanti: Tommy non ti preoccupare IL GRANDE FRATELLO SEI TU #gfvip - hvgmecamz : RT @ladytrashh: Piccolo chiarimento: se tu persona vedi la puntata il lunedì e il venerdì, non guardi il #GFVIP. LE PERSONE CHE VEDONO IL G… -