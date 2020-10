Grande Fratello Vip, le anticipazioni della settima puntata (Di lunedì 5 ottobre 2020) Briatore indirizzerà una lettera ad Elisabetta Gregoraci, poi spazio al confronto finale tra Adua e Massimiliano: ecco cosa aspettarci dalla settima puntata del Grande Fratello Vip Andrà in onda questa sera, alle 21.40 su Canale 5, la settima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricco, come sempre, il carnet di argomenti che il conduttore Alfonso Signorini affronterà insieme ai concorrenti e ai due opinionisti del programma, Antonella Elia e Pupo. Gran parte dell’attenzione dei telespettatori del reality sarà indubbiamente concentrata sulla lettera che Flavio Briatore ha voluto indirizzare alla ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il manager ci tiene a stabilire la propria versione dei ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Briatore indirizzerà una lettera ad Elisabetta Gregoraci, poi spazio al confronto finale tra Adua e Massimiliano: ecco cosa aspettarci dalladelVip Andrà in onda questa sera, alle 21.40 su Canale 5, laquinta edizione delVip. Ricco, come sempre, il carnet di argomenti che il conduttore Alfonso Signorini affronterà insieme ai concorrenti e ai due opinionisti del programma, Antonella Elia e Pupo. Gran parte dell’attenzione dei telespettatori del reality sarà indubbiamente concentrata sulla lettera che Flavio Briatore ha voluto indirizzare alla ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il manager ci tiene a stabilire la propria versione dei ...

