Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa stasera: rivelazione sconvolgente (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Durante la puntata che andrà in onda questa sera finalmente si saprà tutta la verità Questa sera al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco dirà tutta la verità. Tutto è partito quando giovedì notte Adua ha rivelato a Matilde Brandi e a Dayane Mello che … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Durante la puntata che andrà in onda questa sera finalmente si saprà tutta la verità Questa sera alVip,Deldirà tutta la verità. Tutto è partito quando giovedì notteha rivelato a Matilde Brandi e a Dayane Mello che … L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - tearsncherries : RT @Viperissima_: Il Grande Fratello che non vuole dare le medicine a Zorzi è contro le case farmaceutiche come Franceska con la K. #GFvip - antiwhhole : Sto male è una settimana che li insulta e minaccia di andarsene perché non parlano di lui in puntata ed eccoci qua… -