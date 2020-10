Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: chi è, età, altezza, fidanzato, Instagram e vita privata dell’attrice (Di lunedì 5 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, in onda questa sera, lunedì 5 ottobre su Canale 5. Il televoto di oggi è: ‘Chi vuoi salvare tra Adua, Franceska, Andrea e Tommaso? Lo scopriremo questa sera…In quest’articolo qualche informazione e curiosità su Adua Del Vesco. Conosciamola meglio… Adua Del Vesco: chi è, età, carriera Adua Del Vesco è un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Del Vesco è alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome di Adua Del Vesco è solo uno pseudonimo, il suo vero nome è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020)Vip 5, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, in onda questa sera, lunedì 5 ottobre su Canale 5. Il televoto di oggi è: ‘Chi vuoi salvare tra, Franceska, Andrea e Tommaso? Lo scopriremo questa sera…In quest’articolo qualche informazione e curiosità suDel. Conosciamola meglio…Del: chi è, età, carrieraDelè un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Delè alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome diDelè solo uno pseudonimo, il suo vero nome è ...

