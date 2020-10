Granata (Asl Napoli2): “Il Napoli non ha sbagliato nulla, decisione presa in autonomia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Maria Rosaria Granata, la dottoressa dell’Asl Napoli 2 Nord che ha messo in isolamento fiduciario la squadra, impedendole di fatto di partire per Torino, è intervenuta a Tele Club Italia. Il Napoli non ha sbagliato nulla e l’Asl non si è comportata diversamente dal solito: il Ministero della Salute stabilisce che i contatti stretti dei positivi vengano messi in quarantena per due settimane. Dopo Zielinski è stato trovato positivo anche Elmas e considerando la situazione epidemiologica del momento, ci è sembrato opportuno predisporre l’isolamento. C’è un boom di contagi e la situazione è diversa da quando a giugno è stato firmato il protocollo. La mia decisione è stata presa in completa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Maria Rosaria, la dottoressa dell’Asl2 Nord che ha messo in isolamento fiduciario la squadra, impedendole di fatto di partire per Torino, è intervenuta a Tele Club Italia. Ilnon hae l’Asl non si è comportata diversamente dal solito: il Ministero della Salute stabilisce che i contatti stretti dei positivi vengano messi in quarantena per due settimane. Dopo Zielinski è stato trovato positivo anche Elmas e considerando la situazione epidemiologica del momento, ci è sembrato opportuno predisporre l’isolamento. C’è un boom di contagi e la situazione è diversa da quando a giugno è stato firmato il protocollo. La miaè statain completa ...

Advertising

napolista : Granata (Asl): “Il Napoli non ha sbagliato nulla, decisione presa in autonomia” La dottoressa che ha messo in isola… - TUTTOJUVE_COM : Granata (Asl NA2): 'Napoli non ha sbagliato, noi deciso in autonomia. Sul prosieguo del campionato' - mimmogammella2 : Asl Napoli 2 Nord, la Dott.ssa Granata: “Il Napoli non ha sbagliato nulla. Abbiamo predisposto l’isolamento dopo le… - Paroladeltifoso : ASL, Dottoressa Granata: “Non abbiamo commesso errori, il Napoli ha rispettato il regolamento” - 100x100Napoli : Le parole della dottoressa Granata -