Governo prepara piano anti-Covid (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Escludiamo” nuovi lockdown, “ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus”. Così il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24. Intanto, atteso ad ore il nuovo DPCM che sarà presentato oggi al Consiglio dei Ministri e varato dopo il passaggio in Parlamento, mascherine obbligatorie anche all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure nazionali sulle quali si sta ragionando in chiave antiCovid. “Il virus sta tornando, ma noi siamo più forti, lo abbiamo già dimostrato. E per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia. Usiamo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Escludiamo” nuovi lockdown, “ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus”. Così il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24. Intanto, atteso ad ore il nuovo DPCM che sarà presentato oggi al Consiglio dei Ministri e varato dopo il passaggio in Parlamento, mascherine obbligatorie anche all’aperto, chiusurecipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure nazionali sulle quali si sta ragionando in chiave. “Il virus sta tornando, ma noi siamo più forti, lo abbiamo già dimostrato. E per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia. Usiamo ...

NicolaPorro : #Zingaretti impone l’obbligo di #mascherine all’aperto e il #Governo si prepara a estendere il provvedimento in tut… - fattoquotidiano : MISURE Il nuovo decreto punta su mascherine all’aperto, Immuni e poteri al Cts [di @marco_pasciuti]… - Eleonora_Buffon : RT @ItaliaOggi: Covid-19, il Governo prepara nuove misure anti-contagio. No a nuovi lockdown - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: Covid-19, il Governo prepara nuove misure anti-contagio. No a nuovi lockdown - caterinacorda1 : RT @IrridenteL: Il Governo degli stolti si prepara ad una valanga di tasse e mascherine...Ci stanno togliendo la voglia di campare!!!?? -

Il governo avrebbe pronto un piano da attuare in caso di ulteriore aumento dei contagi: quali sarebbero le attività a rischio chiusura?

