Gorizia fra le prime 15 città in Italia per qualità dell'aria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gorizia è l'unica città del Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto la sufficienza per la qualità dell'aria secondo l' ultima indagine di Legambiente. Fra le 97 città prese in esame nell'ultimo quinquennio (2014-2018) solo 15 hanno raggiungo un voto superiore al 6 e, fra queste il capoluogo isontino. In cima alla classifica c'è Sassari, seguita da Macerata, Enna, Campobasso, Catanzaro, Grosseto, Nuoro, Verbani a Viterbo che hanno ottenuto un voto superiore al 7 ma hanno raggiunto la sufficienza anche Gorizia, come detto, L'Aquila, Aosta, Belluno, Bolzano,e Trapani. La "pagella" è stata stilata elaborando i nuovi dati raccolti da Legambiente nel report"Mal'aria edizione speciale"nel quale l'associazione ha confrontato le ...

Gorizia è l'unica città del Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto la sufficienza per la qualità dell'aria secondo l' ultima indagine di Legambiente. Fra le 97 città prese in esame nell'ultimo ...

