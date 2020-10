Google presenta i nuovi smartphone Pixel 4A e Pixel 5 con modulo 5G (Di lunedì 5 ottobre 2020) Google ha alzato il sipario su Pixel 4A 5G e Pixel 5, i primi smartphone del colosso di Mountain View a supportare il nuovo standard di rete 5G. Stranamente, Google non ha adottato il processore di punta di Qualcomm per quello che è il suo top di gamma e ha destinato i suoi primi dispositivi 5G solo a pochi mercati. Scopriamone le caratteristiche tecniche. Seppur a prima vista le differenze tra i due potrebbero sembrare quasi nulle, analizzando più a fondo le schede tecniche ci accorgiamo che Google ha apportato dei cambiamenti in quasi tutti i campi. Il processore resta lo stesso su entrambi: Snapdragon 765G, abbinato a 6 GB di RAM (che diventano 8 GB su Pixel 5) e 128 GB di memoria interna. Tra i due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha alzato il sipario su4A 5G e5, i primidel colosso di Mountain View a supportare il nuovo standard di rete 5G. Stranamente,non ha adottato il processore di punta di Qualcomm per quello che è il suo top di gamma e ha destinato i suoi primi dispositivi 5G solo a pochi mercati. Scopriamone le caratteristiche tecniche. Seppur a prima vista le differenze tra i due potrebbero sembrare quasi nulle, analizzando più a fondo le schede tecniche ci accorgiamo cheha apportato dei cambiamenti in quasi tutti i campi. Il processore resta lo stesso su entrambi: Snapdragon 765G, abbinato a 6 GB di RAM (che diventano 8 GB su5) e 128 GB di memoria interna. Tra i due ...

