"Gli ideatori non sono Adua e Morra. Assassinerebbero chiunque". Tarallo da Giletti, accusa atomica: viene giù Mediaset "Quando Adua Del Vesco era anorissica, l'ho aiutata io. Credo che in questo momento sia manipolata". Alberto Tarallo, celebre produttore di ficion ed ex patron della Ares, va da Massimo Giletti a Non è l'Arena per rispondere punto per punto alle gravissime accuse sollevate da due suoi assistiti, Adua e Massimiliano Morra, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. "Non sono loro gli ideatori di tutto questo, mi chiedo anche, quelle persone che come delle belve fiutano la pista e spingno l'acceleratore parlando di sette e messe nere, ma non si rendono conto che dietro c'è una persona che ogni mattina deve trovare il motivo per alzarsi? Non gliene frega proprio niente, per l'audience, per un punto di share in più ...

