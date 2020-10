Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è conclusa alle ore 20:00 l’ultima giornata di calciomercato andata in scena all’Hotel Sheraton di Milano. Una giornata frenetica e movimentata per i direttori sportivi e per tutti gli addetti ai lavori. Si chiude una finestra anomala, con Ottobre che sostituisce Agosto. Di seguito tutti gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato, senza dimenticare i molti affari sfumati. 20.55: Empoli, ufficiale risoluzione consensuale con Luca Antonelli 20.53: Vicenza, dall’Atalanta arriva in prestito il centrocampista Jacopo Da Riva 20.51: Avellino, presi Giuseppe Fella e Andrea Errico 20. 35: Besiktas, arriva Rachid Ghezzal in prestito dal Leicester 20.33: Ascoli, preso Oliver Kragl in prestito dal Benevento 20.21: Guth dall’Atalanta al Pescara 20.18: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è conclusa alle ore 20:00 l’ultima giornata di calcioandata in scena all’Hotel Sheraton di Milano. Una giornata frenetica e movimentata per i direttori sportivi e per tutti gli addetti ai lavori. Si chiude una finestra anomala, con Ottobre che sostituisce Agosto. Di seguito tutti glidell’ultimodi, senza dimenticare i moltisfumati. 20.55: Empoli, ufficiale risoluzione consensuale con Luca Antonelli 20.53: Vicenza, dall’Atalanta arriva in prestito il centrocampista Jacopo Da Riva 20.51: Avellino, presi Giuseppe Fella e Andrea Errico 20. 35: Besiktas, arriva Rachid Ghezzal in prestito dal Leicester 20.33: Ascoli, preso Oliver Kragl in prestito dal Benevento 20.21: Guth dall’Atalanta al Pescara 20.18: ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli affari Acquisti ultimo giorno di calciomercato in Serie A: tutti gli affari goal.com SONDAGGIO – Che voto date al mercato dell’Inter?

Hakimi e Vidal sono i due “grandi” nomi, ma anche la conferma di Sanchez e l’esperienza di Alexander Kolarov sono affari di un certo spessore.

Calciomercato Serie A, poche spese ‘folli’: Juventus e Inter regine

Tra gli affari più costosi anche Osimhen del Napoli: operazione da circa 70 milioni di euro. Sul terzo gradino troviamo Hakimi che l’Inter ha prelevato dal Real Madrid per 40 milioni di euro. Pochi ...

