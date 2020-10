Giuliano fidanzato Adua Del Vesco la difende sui social: “Fatti valere” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giuliano fidanzato Adua Del Vesco è tornato sui social con un post in difesa della sua compagna che questa sera farà delle nuove dichiarazioni. foto facebookSi torna a parlare di Adua Del Vesco e di quanto accaduto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip in cui sono state mostrate le immagini in cui diceva: “Massimiliano è gay“. L’argomento siamo certi verrà nuovamente trattato nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, visto e considerato che l’attrice stessa ha ammesso di avere delle cose ancora da dire. In sua difesa però è arrivato anche il post del suo fidanzato che solo qualche giorno fa è entrato per qualche minuto all’interno della ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020)Delè tornato suicon un post in difesa della sua compagna che questa sera farà delle nuove dichiarazioni. foto facebookSi torna a parlare diDele di quanto accaduto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip in cui sono state mostrate le immagini in cui diceva: “Massimiliano è gay“. L’argomento siamo certi verrà nuovamente trattato nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, visto e considerato che l’attrice stessa ha ammesso di avere delle cose ancora da dire. In sua difesa però è arrivato anche il post del suoche solo qualche giorno fa è entrato per qualche minuto all’interno della ...

