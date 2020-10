Giugliano | studente positivo all’istituto Fratelli Maristi | lezioni sospese e sanificazione delle aule

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020). Un alunno dell’Istitutoè risultatoal tampone per il Coronavirus. Si tratta di unofrequentante il secondo anno di liceo. Come da protocollo, il dirigente scolastico si è subito messo in contatto con la Asl Napoli 2 Nord: entro oggi verranno programmati gli interventi con i docenti e le famiglie … L'articoloall’istitutoTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.