Giro d’Italia | tappa a Jonathan Caicedo | Joao Almeida in rosa

Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) ha vinto la terza tappa del 103^ Giro d'Italia, la Enna - Etna (Linguaglossa - Piano Provenzana) di 150 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Giovanni Visconti (Vini Zabu' - Brado - KTM) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). "Questa mattina avevamo deciso che avrei provato ad attaccare e andare in fuga - ha detto il vincitore - Ci siamo riusciti, abbiamo preso un buon vantaggio sul gruppo e poi sulle rampe dell`Etna sono riuscito a staccare Visconti. Sono molto felice per questo successo". La Maglia rosa è João Almeida: "Non posso descrivere questa sensazione, è un sogno che diventa realtà, sono incredulo. Ho cercato di dare il massimo in salita per restare con i migliori. Sono in Maglia rosa".

