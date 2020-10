Giro d’Italia, si perde dopo la gara: Sagan si fa trainare dall’auto di un gruppo di tifosi (increduli). Il video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un gruppo di giovani appassionati di ciclismo stava percorrendo una strada di Agrigento, dopo l’arrivo della tappa del Giro d’Italia, quando hanno incrociato un ciclista disperso. Non uno qualsiasi, ma il tre volte campione del mondo Peter Sagan. L’atleta slovacco si è aggrappato al finestrino dell’auto, per farsi riportare all’arrivo di tappa, nell’incredulità degli occupanti del veicolo, che hanno ripreso la scena: “Io ho Sagan attaccato alla macchina – dicono -. Non è una cosa che succede sempre”. L'articolo Giro d’Italia, si perde dopo la gara: Sagan si fa trainare dall’auto di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Undi giovani appassionati di ciclismo stava percorrendo una strada di Agrigento,l’arrivo della tappa deld’Italia, quando hanno incrociato un ciclista disperso. Non uno qualsiasi, ma il tre volte campione del mondo Peter. L’atleta slovacco si è aggrappato al finestrino dell’auto, per farsi riportare all’arrivo di tappa, nell’tà degli occupanti del veicolo, che hanno ripreso la scena: “Io hoattaccato alla macchina – dicono -. Non è una cosa che succede sempre”. L'articolod’Italia, silasi fadall’auto di un ...

