Giro d'Italia. L'Etna come il Ventoux (Di lunedì 5 ottobre 2020) In queste ore i ciclisti del Giro Rosa sono impegnati nella scalata dell'Etna. Uno spettacolo mozzafiato tra paesaggi di una Sicilia sempre generosa nelle soprprese e mai abbastanta apprezzata e riconosciuta. Guardando le immagini di questi giovani appassionati in uno sport non facile, rischioso e per questo ancor più affascinante, il mio pensiero è andato all'ascesa al Mont Ventoux celebrata da Francesco Petrarca in una famosa lettera all'amico Dionigi. Il monte Ventoso ritorna spesso nel percorso del Tour De France, da qui il richiamo significativo tra la scalata dell'Etna di oggi e la vetta francese. Quanta fatica e sudore per salire lassù ! Petrarca fa la cronaca , che potrebbe essere adattata pari pari alla scalata siciliana di oggi, ma anche ad un percorso che appartiene, in qualche modo, ad ...

