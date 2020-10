Giro d'Italia, Caicedo vince la terza tappa. Almeida in maglia rosa (Di lunedì 5 ottobre 2020) CATANIA - L'ecuadoriano Jonathan Caicedo ha vinto per distacco la terza tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Enna all'Etna, Catania,, chiusa dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) CATANIA - L'ecuadoriano Jonathanha vinto per distacco ladeld'di ciclismo, da Enna all'Etna, Catania,, chiusa dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana e ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: mollare 7 poltrone è un inedito in Italia? Probabilmente sì. Ma il precedente governo non andava più avan… - giroditalia : ????? Stage 2, Alcamo > Agrigento ?? Maglia Rosa @EnelGroupIT: @GannaFilippo ???? ?? Maglia Ciclamino… - thetrueshade : @SalernoSal Il più grande spot negativo credo siano giocatori che dovrebbero stare “in bolla” nelle loro abitazioni… - PabloPatreon : RT @giroditalia: ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo chilomet… - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: CAICEDO VINCE LA TAPPA 3 DEL GIRO D’ITALIA, ALMEID... -