Giro d'Italia, Caicedo vince la tappa sull'Etna. Maglia rosa a Almeida

Nel primo vero arrivo in salita della 3a tappa del Giro si ribalta subito la classifica generale, con il colombiano Caicedo che va a conquistare la vetta dell'Etna dopo aver condiviso la fuga con ...

