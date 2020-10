Giro d’Italia 2020 | l’Etna stravolge tutto | crollano Thomas e Yates Le pagelle della terza tappa

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Anarchia ald’Italia. Potrebbe essere questo il titoloCorsa Rosa, che ha proposto il primo arrivo in salita sull’Etna. Una frazione che ha sconvolto la classifica generale, in primis per il crollo di Geraint: il grande favorito cade addirittura nel tratto di trasferimento primapartenza a causa di una borraccia ed esce completamente dalla classifica generale perdendo più di 12 minuti. Jonathan Caicedo trionfa davanti a Giovanni Visconti e Wilco Kelderman, che è il migliore degli uomini di classifica. ORDINE DI ARRIVOLA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA L’ecuadoriano sfiora la maglia rosa, che invece va al ...