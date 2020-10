Giornata mondiale insegnanti | la preside | «Resistiamo per i nostri alunni»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) «Viviamo alla giornata, ogni mattina ci svegliamo sperando che non accada niente», racconta Tamara Isler, dirigente dell’Istituto comprensivo di Palata, che riunisce neurosi comuni del Basso Molise. «La scuola è fondamentale, gli anni che perdono, i nostri alunni non li avranno mai più». Nella Giornata mondiale degli Insegnanti, che si celebra il 5 ottobre dal 1994, come deciso dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di conoscenza e patrimonio culturale, insieme a Education International, la federazione internazionale che raggruppa le sigle sindacali degli insegnanti, per celebrare i docenti e incentivare un miglioramento delle loro condizioni lavorative, in tutto il mondo.