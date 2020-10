Giornata Mondiale Dell’Insegnante, Azzolina Ringrazia i Docenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi, 5 ottobre 2020, cade la 26/a edizione della Giornata Mondiale dell’Insegnante. La Ministra Azzolina pubblica un post su Facebook per l’occasione. “Oggi è la Giornata Mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai Docenti di tutto il mondo di continuare a garantire il diritto all’istruzione a tutte le studentesse e agli studenti anche … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi, 5 ottobre 2020, cade la 26/a edizione delladell’Insegnante. La Ministrapubblica un post su Facebook per l’occasione. “Oggi è ladegli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata daidi tutto il mondo di continuare a garantire il diritto all’istruzione a tutte le studentesse e agli studenti anche …

Advertising

AzzolinaLucia : Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il… - amnestyitalia : #5ottobre Giornata mondiale dell’insegnante. In questa situazione di incertezza, è necessario affrontare la crisi c… - NicoSavi : 5-10-20, giornata mondiale del raddoppio. - itsaudade : RT @danieledv79: Oggi, 5 ottobre, celebriamo la Giornata mondiale degli insegnanti. Quest’anno ai docenti va un grazie speciale, per la cap… - Nicola_Firenze : RT @Italia_Notizie: Entro in classe e sono il primo esemplare di docente in carne ed ossa per gli studenti. È difficile nascondere l’emozio… -