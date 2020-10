Giornata chiave per il futuro del campionato | Spadafora incontra Gravina e Dal Pino

Leggi su sportface

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, per fare il punto della situazione sul mondo del calcio. Un incontro programmato da tempo ma che ora assume risvolti diversi dopo quanto capitato nelle ultime ore con Juventus-Napoli annullata per via della non presenza della squadra partenopea, bloccata dall'Asl territoriale. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il ministro chiederà di alzare ulteriormente il livello della severità nei comportamenti dei protagonisti. Il tutto potrebbe tramutarsi con un rafforzamento del protocollo per evitare spiacevoli episodi come quello capitato ieri.