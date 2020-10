Giorgia Meloni: “I grillini delusi dal M5s? Possono venire da me, li aspetto” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giorgia Meloni si è detta certa di poter conquistare senza dubbi l’elettorato grillino, quello stesso elettorato deluso dal Movimento 5 stelle che, in questo periodo, non gode di alti consensi. Giorgia Meloni è ormai annunciata da ogni parte come la nuova leader del centro-destra. L’ascesa della Meloni nel panorama politico è chiaramente cominciato diversi anni … L'articolo Giorgia Meloni: “I grillini delusi dal M5s? Possono venire da me, li aspetto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)si è detta certa di poter conquistare senza dubbi l’elettorato grillino, quello stesso elettorato deluso dal Movimento 5 stelle che, in questo periodo, non gode di alti consensi.è ormai annunciata da ogni parte come la nuova leader del centro-destra. L’ascesa dellanel panorama politico è chiaramente cominciato diversi anni … L'articolo: “Idalda me, li aspetto” proviene da www.meteoweek.com.

Giorgia Meloni si è detta certa di poter conquistare senza dubbi l’elettorato grillino, quello stesso elettorato deluso dal Movimento 5 stelle che, in questo periodo, non gode di alti consensi.

I 5 Stelle: ex fascisti o ex missini

'Ci siamo ripresi i nostri voti', così parlo Giorgia Meloni. 'Anni fa sostenevo che il M5s fosse uno strumento truffaldino per prendere i voti a destra e portarli a governare a sinistra. Questo trucco ...

