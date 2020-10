Giannini positivo al Covid | chiuse le redazioni de La Stampa di Torino e Roma

Leggi su nuovasocieta

"Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sonoal-19". Con questo Twitter il direttore de LaMassimospiega di aver contratto il virus. "Ringrazio tutti per l'affetto – scrive ancora– al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e piu' di sempre. Ma attenti, il virus c'è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così andrà tutto bene".Ledicome da protocollo sono state evacuate e verranno eseguiti i tamponi e sanificata la sede. Ladomani sarà regolarmente in edicola.