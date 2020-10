Giacomo Urtis, "ecco i miei titoli": la foto con cui incastra i detrattori. Basterà? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiamatelo dottore (perché è medico), ma è anche dermatologo con tanto di specializzazione. Poi Giacomo Urtis, che rischia di andare a processo e vuole difendersi da chi lo accusa di non avere titoli, ha conseguito un master di secondo livello in Chirurgia estetica. Ora sui social, dove è seguitissimo, pubblica una foto della pergamena incorniciata al muro. Come vuole la tradizione. Urtis con la foto del master, conseguito dopo la laurea in Medicina e chirurgia, vuole mettere fine alla vicenda. Ma, da nostre fonti, sembra che sia pronto a trascinare in tribunale chiunque continua a infangare la sua immagine. “Sono stanco di chi da anni per gelosia tenta di distruggere quello che ho costruito”, racconta a Libero Giacomo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiamatelo dottore (perché è medico), ma è anche dermatologo con tanto di specializzazione. Poi, che rischia di andare a processo e vuole difendersi da chi lo accusa di non avere, ha conseguito un master di secondo livello in Chirurgia estetica. Ora sui social, dove è seguitissimo, pubblica unadella pergamena incorniciata al muro. Come vuole la tradizione.con ladel master, conseguito dopo la laurea in Medicina e chirurgia, vuole mettere fine alla vicenda. Ma, da nostre fonti, sembra che sia pronto a trascinare in tribunale chiunque continua a infangare la sua immagine. “Sono stanco di chi da anni per gelosia tenta di distruggere quello che ho costruito”, racconta a Libero...

