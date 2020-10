Ghirelli | “Serve buon senso o ci rimetteremo tutti Senza tifosi vedo nubi nere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo solo all’inizio del campionato e dell’autunno, ma una cosa è evidente: servono protocolli e serve, altrimenti a rimetterci sarà soprattutto il mondo del calcio”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco, ai microfoni di Gr Parlamento, nella trasmissione ‘La politica nel pallone”, il giorno dopo l’annullamento di Juventus-Napoli . La società partenopea, dopo lo stop da parte delle Asl in seguito ai due casi positivi all’interno della squadra, non ha disputato la partita di ieri sera in programma all’Allianz Arena contro la Juventus. “Per la Lega Pro la situazione è ancora più complicata. La maggior parte dei proventi arrivano dai botteghini e dagli sponsor, per questo motivo serve una ripresa, ...